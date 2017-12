US-Sängerin Christina Perri hat geheiratet

New York - US-Sängerin Christina Perri (31, "Jar of Hearts" hat ihren langjährigen Freund Paul Costabile geheiratet. "Heute auf den Tag genau vor vier Jahren haben wir uns getroffen", schrieb sie am Dienstag auf Instagram.

"Heute HABEN WIR GEHEIRATET!!!" Der Bräutigam ergänzte auf seinem Instagram-Account, dass er nach vier Jahren sein "Traummädchen" und seinen besten Freund geheiratet habe: "Ich bin so stolz wie noch nie, die schönste Persönlichkeit und Frau, die ich je getroffen habe, jetzt meine Ehefrau nennen zu dürfen!!!"

Im Juni hatten die beiden erklärt, dass sie sich verlobt haben, im Juli gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Ihren Durchbruch hatte Perri 2011 mit dem Titelsong "A Thousand Years" zum "Twilight"-Film "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1".