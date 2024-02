In der Rolle des Boxers Apollo Creed war Weathers an der Seite von Stallone in vier "Rocky"-Filmen (1976 bis 1985) zu sehen. Mit Schwarzenegger drehte er 1987 den Action-Streifen "Predator". Vor seiner Schauspiel-Karriere war Weathers ein Profi-Football-Sportler.

Er spielte auch in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, darunter in der Krimi-Serie "Das Gesetz der Straße" und in der Rolle eines Staatsanwaltes in "Chicago Justice". Zuletzt verkörperte er in der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" die Figur Greef Karga.