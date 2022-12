New York - Wer in den 1970ern das westdeutsche Kinderfernsehen gesehen hat, erinnert sich vielleicht noch an sein Lied "Wer sind die Leute bloß von nebenan?": Bob aus der "Sesamstraße" ist tot. Der amerikanische Schauspieler Bob McGrath, der in der Bundesrepublik nur in der Anfangszeit der Kindersendung zu sehen war, sang und tanzte in den USA noch vier weitere Jahrzehnte mit den "Sesamstraße"-Puppen.