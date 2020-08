US-Sport gegen Rassismus Von NBA bis NHL: Auch der weiße Sport protestiert jetzt mit

Die NHL-Spiele sollen am Samstag nachgeholt werden. Das teilte die Liga am Freitag mit. Demnach soll es mit den Playoff-Serien zwischen den Philadelphia Flyers und den New York Islanders (Stand 1:1), den Vancouver Canucks und den Vegas Golden Knights (1:1) sowie den Boston Bruins und Tampa Bay Lightning (1:2) am Samstag weitergehen. Die Colorado Avalanche soll am Sonntag wieder gegen die Dallas Stars (1:2) spielen.

Beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-1000-Turnier der Tennisprofis kündigte Grand-Slam-Champion Naomi Osaka zunächst an, zu ihrem Halbfinale nicht anzutreten. Die Veranstalter sagten kurz darauf alle vier Halbfinals der Damen und Herren für Donnerstag ab und verkündeten eine Spielpause bis Freitag. In einem Statement schrieb die 22-Jährige: "Nach meiner Ankündigung von Mittwoch und längeren Gesprächen, habe ich zugestimmt, am Freitag zu spielen. Man hat mir angeboten, alle Spiele zu verschieben, und ich denke, das hat der Bewegung bereits viel Aufmerksamkeit gebracht."

US-Präsident Trump richtete sich mit seiner Kritik indes vorrangig an die Basketballer, die den Boykott ins Rollen gebracht hatten: "Die Liga ist wie eine politische Organisation. Ich denke nicht, dass das gut für den Sport oder für das Land ist. Ich weiß nicht viel über die Proteste. Aber ich weiß, dass ihre TV-Quoten schlecht waren, weil die Leute der NBA überdrüssig sind."

Marc Short, Stabsleiter von US-Vizepräsident Mike Pence, hatte die Proteste bei "CNN's New Day" als "dämlich und absurd" bezeichnet. Auch der Besitzer des Fußball-Teams Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, äußerte sich kritisch zu den Protestaktionen und Spielverschiebungen. Die MLS kündigte eine Untersuchung gegen ihn an.

