US-Star Miley Cyrus: War für Dreh gefesselt, als mein Haus brannte

Sie habe an diesem Tag gerade eine Episode für die Netflix-Serie "Black Mirror" aufgenommen, berichtete die 30-Jährige in einem Tiktok-Video. "Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt."

Die in Südafrika aufgenommene Folge habe wiederum in Malibu gespielt - "es war also ein echter Trip". Noch Jahre später habe sie deshab Panikattacken gehabt. Die düstere Folge von "Black Mirror" beschäftigte sich mit den Schattenseiten des Popstar-Lebens.