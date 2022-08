US-Starspielerin Serena Williams will abtreten - "Großer Schmerz"

In einer Titel-Geschichte für die September-Ausgabe des Magazins "Vogue" kündigte die erfolgreichste Spielerin der Profi-Ära an, dass in wenigen Wochen Schluss sein wird. Und der lange erwartete Schritt tut ihr weh: "Ich empfinde großen Schmerz. Es ist das Härteste, das ich mir jemals vorstellen konnte", erklärte die bald 41 Jahre alte Amerikanerin. Die US Open in drei Wochen in New York dürften die passende Bühne für das letzte Match einer grandiosen Karriere sein.

"Jetzt hat der Countdown begonnen"

"Mein Gott, wie sehr ich Tennis liebe. Aber jetzt hat der Countdown begonnen. Ich werde diese kommenden Wochen genießen", fügte sie bei Instagram hinzu. Danach werde sie sich auf ihre Rolle als Mutter und ihre spirituellen Ziele konzentrieren und eine andere, aber aufregende Serena entdecken.