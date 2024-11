US-Wahl Harris zum Wahlkampf-Endspurt bei "Saturday Night Live"

North Carolina an der US-Ostküste gehört zu den hart umkämpften "Swing States": Bei der Wahl 2020 konnte sich Trump haarscharf mit etwas mehr als einem Prozentpunkt vor dem späteren Präsidenten Joe Biden durchsetzen. In diesem Jahr sehen Umfragen in dem Bundesstaat ein sehr knappes Rennen voraus, mit einem hauchdünnen Vorsprung für Trump.

Neue Umfrage sieht Harris in konservativem Iowa vorn

Insgesamt liegen Trump und Harris den Erhebungen zufolge dicht beieinander. Als entscheidend gilt der Wahlausgang in den sogenannten Swing States, wo sich deshalb auch der Wahlkampf in den letzten Tagen konzentriert.

Doch am Wochenende sorgt eine neue Umfrage für Aufsehen: Harris liegt demnach im konservativen Bundesstaat Iowa vor Trump. Bei der Befragung der Regionalzeitung "Des Moines Register" in Zusammenarbeit mit Mediacom Iowa Poll und dem Meinungsforschungsinstitut Selzer & Company gaben 47 Prozent der befragten wahrscheinlichen Wählerinnen und Wähler an, für Harris stimmen zu wollen - 44 Prozent würden ihre Stimme Trump geben. Harris' Vorsprung liegt im Bereich der Fehlertoleranz von 3,4 Prozentpunkten.