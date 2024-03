US-Wahlen 2024: Ex-Vize Pence stellt sich im Wahlkampf nicht hinter Trump

Pence hatte sich am 6. Januar 2021 geweigert, Trumps Druck nachzugeben und die Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom 3. November im Kongress zu verhindern. Trump wollte so Joe Bidens Wahlsieg in letzter Minute noch kippen. Pence leitete damals die Kongresssitzung in seiner Rolle als Vizepräsident. Trump hetzte seine Anhänger gegen seinen Stellvertreter auf. Der Mob johlte an jenem Tag des Kapitol-Sturms Rufe wie "Hängt Pence". Daraufhin begann Pence, sich öffentlich von Trump zu distanzieren.