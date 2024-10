Die 43-Jährige Sängerin ist eine von vielen Stars aus dem US-Showgeschäft, die Harris aktiv unterstützen. Am Donnerstag etwa war ein Auftritt der Demokratin zusammen mit Ex-Präsident Barack Obama und Musik-Ikone Bruce Springsteen ("Born in the USA") vorgesehen. Auch Talkmasterin Oprah Winfrey und Schauspieler Robert De Niro haben sich öffentlich für Harris ausgesprochen.