Der 30-Sekunden-Clip war am gestrigen Dienstag nicht mehr öffentlich zugänglich. In einer der Schlagzeilen darin war unter anderem von der Schaffung eines "geeinten Reiches" im Falle eines Trump-Wahlsieges die Rede. Der Begriff Reich wird oft mit dem "Dritten Reich" der Nazis in Deutschland in Verbindung gebracht.

Trump fällt mit hasserfüllter Sprache auf

Trumps Umfeld bestätigte, dass der Clip inzwischen von dessen Account "entfernt" worden sei. Eine Sprecherin von Trumps Wahlkampfteam erklärte auf Anfrage, es habe sich nicht um ein Video der Wahlkampagne gehandelt. Es stamme von irgendeinem Account und sei von einem Mitarbeiter, "der das Wort offensichtlich nicht gesehen hat", auf Trumps Account verbreitet worden, während der Ex-Präsident selbst im Gerichtssaal in New York gewesen sei. Trump muss sich derzeit als erster ehemaliger Präsident der US-Geschichte in einem Strafprozess in New York vor Gericht verantworten.