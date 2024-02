US-Wahlen: Vorwahl in South Carolina: Haley hofft auf Heimvorteil

Wahlkampf bei Sonnenuntergang

Etwa anderthalb Stunden Autofahrt entfernt hat Haley am Vorabend im pittoresken Beaufort an South Carolinas Atlantikküste noch Wahlkampf gemacht. Einst beliebtes Feriendomizil wohlhabender Plantagenbesitzer ist der Gegend viel vom durch die Sklaverei erwirtschafteten Reichtum geblieben: Beaufort gilt mit seinen Kolonialvillen, ausladenden Veranden und Virginia-Eichen als Inbegriff des sogenannten Südstaatencharmes. Haley selbst lebt inzwischen mit ihrer Familie etwas weiter nördlich in Kiawah Island - der nach Angaben von "Forbes" vermögendsten Stadt des Bundesstaats.

Etwa 200 Menschen sind gekommen, um die Präsidentschaftsbewerberin zu sehen. Als Haley die Bühne betritt, hat der Sonnenuntergang den kleinen Park am Wasser in ein romantisches Orangerot getaucht. Für den Bundesstaat mit einem vergleichsweise hohen Anteil schwarzer Menschen ist das Publikum auffallend homogen: weiß, im fortgeschrittenen Alter und weitgehend wohl irgendwo in Amerikas oberer Mittelklasse zu verorten.

Die Stimmung ist gut, aber gediegen – definitiv anders als bei Veranstaltungen von Trump. Dass es bei Haley ruhiger zugeht, ist einer der Gründe, aus dem hier viele Menschen lieber sie im Weißen Haus sehen würden. Vor der Kulisse schaukelnder Segelboote bringt sie einmal mehr ihre Argumente vor: Es brauche neuen Wind im Weißen Haus und keine spaltende Rhetorik. Sie könne das Land wieder vereinen und auf den richtigen Pfad bringen.

Sorge um das gesellschaftliche Gefüge

Doch die republikanische Wählerbasis lässt sich so nicht mobilisieren. Um Trump hat sich eine wahre Kultgemeinde gebildet, das zeigt sich auch bei der CPAC-Konferenz, die ungefähr zeitgleich in der US-Hauptstadt Washington stattfindet - einer Art Klassentreffen der Rechtsnationalen.

In dem großen Ballsaal des Konferenz-Hotels spricht unter anderem Lara Trump. Sie ist Trumps Schwiegertochter, soll nach dessen Wunsch bald Mitglied der Parteiführung werden und schürt Panik vor einem Dritten Weltkrieg. Den meisten Applaus gibt es, wenn es um Themen des sogenannten Kulturkampfs geht. Barbara Coward aus Maryland ist schon zum zehnten Mal dabei und sich sicher: Ihr Kandidat ist Trump. Die Gründe? "In allererster Linie ist es die Wirtschaft, die Sicherung der Grenze."

Diese Themen kommen auch immer wieder in den Gesprächen bei Haleys Wahlkampfauftritt in Beaufort vor. Doch hier gibt es diese eine Sache, die bei Trump-Veranstaltungen einfach keine Rolle spielt: eine Sorge um den Anstand und das gesellschaftliche Gefüge. Everett - einer der wenigen Jüngeren im Publikum - hat dem Ex-Präsidenten in den vergangenen Jahren seine Stimme gegeben und hätte dies auch wieder getan, "wenn er nicht so reden würde wie er redet". Diese Einschätzung teilt auch Jim Kamppi - der Kapitol-Sturm im Januar 2021 war für den einstigen Trump-Anhänger ein Wendepunkt. Ob er denn im Zweifel für den amtierenden US-Präsidenten, Demokrat Joe Biden, stimmen würde? "Auf keinen Fall."