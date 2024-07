US-Wahlkampf: Biden-Team kontert TV-Debakel mit neuem Wahlwerbespot

"Ich weiß, ich bin kein junger Mann", sagt Biden vor einer jubelnden Menge. "Aber ich weiß, wie man diesen Job macht. Ich weiß, was richtig ist und was falsch. Ich weiß, wie man die Wahrheit sagt. Ich weiß wie Millionen Amerikaner: Wenn Du hinfällst, stehst Du wieder auf." Gegen die Rede Bidens ist unter anderem Videomaterial vom 6. Januar 2021 geschnitten, als Trump-Anhänger gewaltsam das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington stürmten.

Bidens Auftritt beim ersten TV-Duell am vergangenen Donnerstag hat in den USA eine Debatte darüber ausgelöst, ob er Platz für einen jüngeren Kandidaten machen sollte. Bislang trotzen der Demokrat und die erste Reihe seine Partei aber den Rücktrittsforderungen - man bemüht sich um Schadensbegrenzung. Auch seine Familie - allen voran Ehefrau Jill - stellt sich demonstrativ hinter den Präsidenten.