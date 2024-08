US-Wahlkampf Der schwierige Abschied für Joe Biden

Für Harris ist die Bilanz der gemeinsamen Regierungszeit an manchen Stellen problematisch - etwa beim Thema Migration. Außerdem muss sie sich nach den Jahren in Bidens Schatten in ihrer neuen Rolle als Nummer eins einfinden. Daher dürfte sie eher versuchen, im Wahlkampf etwas Abstand von ihrem Chef zu halten. Nach den parteiintern konfrontativen Wochen bis zu Bidens Ausstieg sind die Demokraten auch bemüht, neue Geschlossenheit zu demonstrieren. Genau darum geht es auch bei Bidens Auftritt in Chicago, wo er Harris anpreist: als tough, erfahren, als eine Frau mit Charakter und Integrität.

Die Rolle als Präsident

Biden ist noch bis Januar Präsident. Doch er ist nun das, was Amerikaner als "lame duck" bezeichnen - also als jemanden, der am Ende seiner Amtszeit steht und daher dramatisch an Macht und Einfluss verloren hat. "Ich habe noch fünf Monate in meiner Präsidentschaft", sagt Biden in Chicago. "Ich habe eine Menge zu tun." Und er habe die Absicht, all das auch noch zu erledigen.

Allerdings ist das nicht ganz einfach. Das Rampenlicht gehört jetzt allein Harris und dem Wahlkampf. Die Demokraten im Kongress sind vor allem damit beschäftigt, ihre eigenen Sitze im Parlament bei der Wahl zu verteidigen. Und auch internationale Partner überlegen sich eher, wie sie mit einer künftigen US-Regierung zusammenarbeiten können, anstatt noch große Initiativen mit dem scheidenden Amtsinhaber anzustoßen.