US-Wahlkampf Frauen-Fest statt männliche Muskelspiele

Das Präsidentschaftsrennen zwischen Harris und ihrem republikanischen Kontrahenten Donald Trump ist auch eine Art Geschlechterkampf. Es geht um ideologische Auseinandersetzungen um die Rollen von Männern und Frauen in der Gesellschaft, Frauenrechte und verschiedene Weltbilder. Der Abschluss des Demokraten-Parteitags veranschaulichte auf plakative Weise den Kontrast der beiden Wahlkampagnen. Und genau so ist es auch gewollt - auf beiden Seiten. Denn politische Strategen in den USA sind vor allem Meister der Inszenierung und Meister der Show.

Die Frauen beim Demokraten-Parteitag

Schon in den vergangenen Tagen traten beim Parteitag in Chicago etliche einflussreiche Frauen auf, um für Harris zu werben: darunter die ehemalige First Lady Michelle Obama, Talkshow-Königin Oprah Winfrey und die frühere Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Der letzte Tag der Versammlung stand dann ganz im Zeichen der Frauen. Viele Frauen auf der Bühne und im Publikum trugen Weiß - als Symbol für Frauenrechte.