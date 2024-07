US-Wahlkampf Kandidatur auf der Kippe: Wie geht es weiter, Joe Biden?

Nato-Gipfel wird zur Bewährungsprobe

In der kommenden Woche findet in Washington der Nato-Gipfel statt - eigentlich eine willkommene Gelegenheit für Biden, sich und seine Fähigkeiten als Anführer des Westens zu inszenieren. Dass der große Jubiläumsgipfel in die heiße Phase des US-Wahlkampfs in Washington fällt, kommt sicherlich nicht von ungefähr.

Doch scheinen das Nato-Treffen und die geplante Abschlusspressekonferenz nun eher zur Bewährungsprobe zu werden. Jede Regung des Demokraten wird aufmerksam verfolgt. Ein geschmeidiger Auftritt an der Seite ausländischer Staats- und Regierungschefs hingegen könnte Bidens Position stärken.

Über allem schwebt die Frage, ob Biden in der Lage ist, seinen Job weitere vier Jahre zu machen. Die Demokraten brauchen eine Antwort - und zwar schnell. Denn schon in vier Monaten wird gewählt. Was könnte nun passieren?