US-Wahlkampf Kanzler war vor Jahren von Buch des neuen Trump-Vize gerührt

Vance' Buch habe ihm aber geholfen, die Ursachen des Trumpismus zu verstehen. "Und es hat mir auch geholfen, mein eigenes Verständnis für das zu schärfen, was für eine moderne, fortschrittliche, ich würde sagen sozialdemokratische Politik im 21. Jahrhundert wichtig ist: All die vielen, die arbeiten, sich anstrengen und den Laden am Laufen halten, müssen relevant bleiben. Sie müssen die Aussicht auf eine gute Zukunft für sich und ihre Kinder haben und Respekt erfahren."