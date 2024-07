Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich nach einem vergleichsweise glimpflich verlaufenen Attentat auf ihn dankbar gezeigt. In einem Interview mit der Boulevardzeitung "New York Post" sagte er: "Durch Glück oder durch Gott - und viele Leute sagen, es war Gottes Werk - bin ich noch hier". Mit Blick auf das Attentat vom Samstag, bei dem er am Ohr verletzt wurde, sagte er der Zeitung weiter: "Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte tot sein. Ich sollte tot sein."