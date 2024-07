US-Wahlkampf Trump will standhaft bleiben "im Angesicht des Bösen"

"Unsere Liebe gilt den anderen Opfern und ihren Familien", schrieb Trump. "Wir beten für die Genesung der Verletzten und bewahren in unseren Herzen die Erinnerung an den Bürger, der auf so schreckliche Weise getötet wurde."

Bei dem Angriff wurde ein Zuschauer erschossen, zwei weitere wurden verletzt. Sicherheitskräfte töteten den 20 Jahre alten Todesschützen.