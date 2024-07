US-Wahlkampf Trumps rechte Hand

Der Wandelbare

Vance hatte vor einigen Jahren wenig freundliche Worte für Trump übrig. Er sprach von sich selbst als "Never Trumper" und nannte den Republikaner einen "Idioten". Angeblich soll er Trump auch einmal in einer privaten Nachricht mit Adolf Hitler verglichen haben. Und Vance schrieb in einem Meinungsstück in der "New York Times": "Herr Trump ist ungeeignet für das höchste Amt unseres Landes." In die Politik stieg Vance aber erst 2021 so wirklich ein und kandidierte ein Jahr später für den US-Senat.

Im parteiinternen Vorwahlkampf warf Vance dann auch seine alten Bedenken über Bord und sicherte sich Trumps Unterstützung - und somit schließlich auch den Sieg über die parteiinterne Konkurrenz. Seinen Erfolg bei der Wahl um den Senatsposten dürfte Vance allerdings nicht nur seiner politischen Botschaft, sondern auch äußerst spendablen Geldgebern zu verdanken haben, die er aus seiner Zeit an der Westküste kennt. Darunter ist der Paypal-Gründer Peter Thiel - er spendete Millionen für den Wahlkampf. So oder so: Für einen politischen Neueinsteiger ist ein Senatsposten ein beachtlicher Karrierestart.

Der Hardliner

Auch in Deutschland und Europa dürfte man gespannt auf Trumps Vizekandidaten schauen. Er steht beispielhaft für den konservativen Isolationismus, der sich bei den Republikanern durchgesetzt hat. Der hat unter Trump und dessen Amerika-zuerst-Politik Schule gemacht und ist der Gegenentwurf zur interventionistischen Außenpolitik eines Ronald Reagans oder George W. Bushs.