USA Etwas Leichtigkeit im Weißen Haus: Obama-Gemälde enthüllt

Die Bilder

Barack Obama hatte im April zum ersten Mal seit seinem Abschied aus dem Amt als Gast das Weiße Haus besucht. Nun folgte der zweite Besuch für die Gemälde. Barack Obamas Porträt, gemalt von Robert McCurdy, zeigt den Ex-Präsidenten fotorealistisch in einem dunklen Anzug und grauer Krawatte vor einem hellen Hintergrund. "Was ich an Roberts Arbeit liebe, ist, dass er Menschen genau so malt, wie sie sind", sagte Obama über sein Porträt. "Er fängt jede Falte in deinem Gesicht ein, jede Falte in deinem Hemd. Sie werden feststellen, dass er sich weigerte, meine grauen Haare zu verstecken. Und meine Bitte ablehnte, meine Ohren kleiner zu machen."

Michelle Obama wurde von Malerin Sharon Sprung in einer klassischen Pose porträtiert. Auf einem roten Sofa sitzend, in einem hellblauen Kleid. "Ich bin begeistert, dass diese außergewöhnliche Arbeit für immer als Teil der Geschichte unserer Nation verankert sein wird", kommentierte Michelle Obama. Sie betonte, dass die New Yorker Künstlerin Sprung nun zu dem kleinen Kreis der Malerinnen gehöre, die ein Porträt für das Weiße Haus angefertigt hätten.