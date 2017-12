USA Hoher islamischer Geistlicher sagt Treffen mit US-Vize ab

Kairo - Der Großimam der ehrwürdigen Al-Azhar in Kairo hat aus Protest gegen die Jerusalem-Entscheidung der USA ein Treffen mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence abgesagt. "Wie kann ich mich mit jemandem hinsetzen, der etwas, das er nicht besitzt, an jemanden verschenkt, dem es nicht gehört?", erklärte Großimam Ahmed Mohammed al-Tajjib in einer Stellungnahme. Er forderte der Mitteilung der Al-Azhar zufolge den US-Präsident Donald Trump auf, seine "illegale" Entscheidung rückgängig zu machen. Die Al-Azhar ist eine der höchsten Einrichtungen im sunnitischen Islam.