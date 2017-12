USA Jerusalem-Streit: Ein Toter und mindestens 760 Verletzte

Nachrichten-Ticker

00:43 Jerusalem-Streit: Ein Toter und mindestens 760 Verletzte

Jerusalem - Aufruhr im Heiligen Land: Nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA ist bei Unruhen in Jerusalem und den Palästinensergebieten ein Mann getötet worden. Mindestens 760 Menschen wurden verletzt. Am Abend schlug eine Rakete aus dem Gazastreifen in der Stadt Sderot im Süden Israels ein. Israel hatte zuvor einen Stützpunkt und ein Waffenlager der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Im UN-Sicherheitsrat mussten die USA massive Kritik aller 14 anderen Mitglieder des Gremiums einstecken.

00:15 Belgische Königin Mathilde bekommt Nachhaltigkeitspreis

Düsseldorf - Die belgische Königin Mathilde ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt bei einer Gala in Düsseldorf einen Ehrenpreis für ihr humanitäres und gesellschaftspolitisches Engagement. Sie nahm die Auszeichnung - eine silberne Weltkugel - aus den Händen des ehemaligen Bundesumweltministers Klaus Töpfer entgegen. Ehrenpreise erhielten auch die Musiker Marius Müller-Westernhagen und Annie Lennox sowie die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall.

23:50 Panne nach Eröffnung der neuen Bahn-Fernstrecke

Berlin - Nach der Eröffnung der neuen Bahn-Fernstrecke zwischen Berlin und München ist es zu einer Panne gekommen. Einer der beiden Sonderzüge blieb auf dem Rückweg nach München für rund eine Stunde liegen. Grund war laut Bahn eine technische Störung am Fahrzeug. An Bord waren Ehrengäste und Journalisten. Zum Höhepunkt des Bahnfesttages waren am Nachmittag zwei ICE-Sonderzüge ohne Verzögerungen im Berliner Hauptbahnhof eingefahren. Die neue Strecke soll die Fahrt zwischen München und Berlin deutlich verkürzen.

23:07 Rakete aus Gazastreifen schlägt in israelischer Stadt ein

Gaza - Eine Rakete aus dem Gazastreifen ist am Abend in der Stadt Sderot im Süden Israels eingeschlagen. Genaue Informationen über mögliche Schäden gibt es noch nicht. Israel hatte zuvor einen Stützpunkt und ein Waffenlager der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA ist bei Unruhen in Jerusalem und den Palästinensergebieten ein Mann getötet worden. Mindestens 760 Menschen wurden verletzt.

22:49 Gewinne an US-Börsen nach robustem Arbeitsmarktbericht

New York - Die US-Börsen haben an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Nahe seines Tageshochs schloss der Dow Jones 0,49 Prozent höher bei 24 329 Punkten. Der Euro blieb zu Wochenschluss im Rückwärtsgang. Die Gemeinschaftswährung stand zuletzt bei 1,1765 Dollar.