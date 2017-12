USA Kirk Douglas wird 101 - Familie gratuliert dem Hollywoodstar

Nachrichten-Ticker

20:39 Gladbach und Schalke mit Remis im Verfolgerduell

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 haben sich im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Damit bleibt Schalke im neunten Liga-Spiel in Serie unbesiegt und verteidigt Platz drei in der Tabelle vor dem Rivalen Mönchengladbach. Ein unglückliches Eigentor von Jannik Vestergaard hatte die Gladbacher im ausverkauften Borussia-Park den Sieg gekostet. Der Däne rutschte in eine Hereingabe von Daniel Caligiuri und lenkte den Ball ins eigene Netz. Zuvor hatte Weltmeister Christoph Kramer die Gladbacher in Führung gebracht.

20:00 Vermisstes Flugzeug gefunden - Pilot ist tot

Hameln - Mehr als 24 Stunden suchten Rettungskräfte in Niedersachsen nach einem verschollenen Kleinflugzeug, nun die traurige Gewissheit: Die im Weserbergland vermisste Maschine ist am Abend gefunden worden, der Pilot ist tot. Bei dem 78 Jahre alten Piloten habe nur noch der Tod festgestellt werden können. "Ein Jagdpächter hat das Flugzeug gefunden", berichtete der Polizeisprecher. Der 78 Jahre alte Pilot war am Freitag in Osnabrück gestartet und wurde etwa eine Stunde später in Braunschweig erwartet - dort aber kam er nicht an.

19:58 Kirk Douglas wird 101 - Familie gratuliert dem Hollywoodstar

Los Angeles - An seinem 101. Geburtstag hat Hollywood-Star Kirk Douglas Glückwünsche von seiner Familie und von Tausenden Fans erhalten. "Du bist wahrlich eine lebende Legende! Love, Michael", gratulierte sein Sohn, Oscar-Preisträger Michael Douglas auf seiner Facebook-Seite. Dazu stellte der 73-jährige Promi-Sohn ein Porträt von sich und seinem berühmten Vater ins Netz. Innerhalb weniger Stunden schickten mehr als 6000 Fans ihre Glückwünsche.

19:10 Real Madrid fertigt FC Sevilla in 45 Minuten mit 5:0 ab

Madrid - Real Madrid hat im Spitzenspiel der Primera División gegen den FC Sevilla ein Torefestival gefeiert. Der spanische Fußballmeister fertigte den Tabellenfünften am Samstag überraschend klar mit 5:0 ab. Die Königlichen benötigten für den Kantersieg nur 45 Minuten. Bereits bis zur Halbzeitpause hatte das Team um den Weltfußballer Cristiano Ronaldo im heimischen Bernabéu-Stadion gegen die erschreckend schwachen Andalusier einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgeschossen. Nach dem Wechsel ließ es das Team von Trainer Zinédine Zidane deutlich ruhiger angehen.

19:08 Feuerwehr rettet Aquariumsfische

Saarbrücken - Feuerwehrleute haben in einem Gartenmarkt in Saarbrücken zahlreichen Fischen und Reptilien das Leben gerettet. Dort war in der Nacht zu Samstag der Strom ausgefallen. "Die Notstromversorgung über Batterien war auch schon aufgebraucht, aber die Stromversorgung war noch nicht wieder hergestellt", erläuterte ein Sprecher. Ein Feuerwehrfahrzeug versorgte per Aggregat erst die allernotwendigsten Systeme mit Strom. Danach legten Experten eine Leitung zu einem noch größeren Aggregat der Einsatzkräfte.