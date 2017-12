USA Neue Unruhen im Heiligen Land wegen Jerusalem-Streit

Nachrichten-Ticker

23:47 Polizist aus Thüringen wird "Mister Germany 2018"

Linstow - Der Leichtathlet Pascal Unbehaun aus Erfurt ist "Mister Germany 2018". Der 21-jährige Polizist und Leistungssportler aus Thüringen setzte sich bei einer Gala-Veranstaltung in einem Ferienresort in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern gegen 15 Konkurrenten durch. Unbehaun hatte sich als "Mister Mitteldeutschland 2017" für das Finale qualifiziert. Auf Platz zwei kam mit dem "Mister Sachsen 2017" Edison Hoti ebenfalls ein Polizist. Platz drei belegte Maik Geilenbrügge aus Sprockhövel, der "Mister Nordrhein-Westfalen 2017".

23:03 "Get the party started": Pink singt vor 800 Fans in Berlin

Berlin - US-Sängerin Pink hat vor 800 Fans ein Konzert in Berlin gegeben. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin performte mit ihrer Band in der Columbiahalle alt-bekannte Songs wie "Get the party started" - aber auch Lieder ihres erst Mitte Oktober veröffentlichten Albums "Beautiful Trauma". "You are great!", rief die zweifache Mutter ihrem Publikum von der Bühne aus zu, schüttelte Hände, machte Selfies mit den Fans und gab Autogramme. Ab März wird die 38-Jährige mit ihrem neuen Album auf Welt-Tournee gehen.

22:46 Neue Unruhen im Heiligen Land wegen Jerusalem-Streit

Gaza - Nach israelischen Luftangriffen im Gazastreifen und Protesten im Heiligen Land gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA ist die Zahl der getöteten Palästinenser auf vier gestiegen. Das teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen kam es erneut zu Unruhen. Mindestens 170 Menschen wurden verletzt. Die Arabische Liga befasst sich in einer Dringlichkeitssitzung mit der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump.

22:06 "The Square" aus Schweden ist bester europäischer Film

Berlin - Die schwedische Satire "The Square" von Ruben Östlund ist der beste europäische Film des Jahres. Das gab die Europäische Filmakademie bei einer Gala in Berlin bekannt. "The Square" war in diesem Jahr bereits mit der Goldenen Palme beim Festival in Cannes ausgezeichnet worden. Die schwarze Komödie ist auch im Rennen um den Auslands-Oscar dabei. Beim Europäischen Filmpreis gab es gleich sechs Trophäen, darunter in den Sparten Drehbuch, Regie und beste Komödie. Bester Schauspieler wurde Östlunds Hauptdarsteller Claes Bang.

