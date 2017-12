USA Oscar-Vorbote: US-Verband wählt zehn beste Filme von 2017

Los Angeles - Der Kriegsfilm "Dunkirk", das Politdrama "The Post" und der Indie-Film "Lady Bird" zählen nach Ansicht des renommierten American Film Institute zu den zehn besten Filmen des Jahres 2017. Auch das Fantasymärchen "Shape of Water", der Horrorstreifen "Get Out" und "Wonder Woman" sind dabei, wie der Verband bekanntgab. Die jährliche Auswahl durch Filmexperten und Kritiker gilt als Vorbote für die Oscar-Verleihung.