Rihannas Kritik richtete sich damals gegen den Umgang der NFL mit strukturellem Rassismus. Für 2023 sagte sie aber nun zu. Am Sonntagabend (US-Zeit) wird die "Umbrella"-Sängerin auf der "größten Bühne der Welt" stehen.

Womöglich größer Aufritt ihres Lebens

Eine direkte Antwort auf die Kontroverse bleibt Rihanna bei der gelenkten Pressekonferenz wenige Tage vor der großen Show schuldig. "Viele meiner Werte haben mich nie verlassen. Viele der Lektionen, die ich in meinen frühesten Jahren gelernt habe, habe ich nie vergessen", sagt die 34-Jährige aus Barbados nur. Und will lieber über den womöglich größten Auftritt ihres Lebens reden: Sie werde bei der Show herumlaufen und versuchen, ein zweistündiges Konzert in ein 13-Minuten-Medley zu packen. "Und ob es floppt oder ein Erfolg wird - ich stehe dafür mit meinem Namen."