Großbritannien Von England nach Hollywood: Joan Plowright gestorben

Plowright war mit ihrem Mann, den sie später pflegte, bis zu dessen Tod 1989 zusammen. Er habe sie ermutigt, auch international Karriere zu machen, schreibt die britische Nachrichtenagentur PA.

Später Erfolg beim Film

Plowright feierte im Laufe ihrer Karriere etliche Erfolge und erhielt den wichtigsten US-Bühnenpreis – den Tony Award – für ihre Rolle in "A Taste of Honey". Sie stand zwar immer wieder vor der Kamera, aber sie legte erst in den 1980ern richtig los, mit einer Rolle in einem amerikanischen Fernsehfilm über Anne Frank, an der Seite von Maximilian Schell.

Sie spielte etwa in der Komödie "Ich liebe Dich zu Tode" mit Kevin Kline und Keanu Reeves. Für ihre Nebenrolle in "Verzauberter April" wurde sie für einen Oscar nominiert und gewann einen Golden Globe, genauso wie für den Fernsehfilm "Stalin". Daraufhin klopfte Hollywood an die Tür.