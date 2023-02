USA Schnee und Überschwemmungen im sonnenverwöhnten Kalifornien

Obdachlose besonders betroffen

Auch in anderen Teilen des Bundesstaates kamen Rettungskräfte Menschen in Not zu Hilfe - betroffen waren vor allem auch Obdachlose. In Los Angeles brachte das Sturmtief Medien zufolge rekordverdächtige Regenmengen und Überschwemmungen - es galt zeitweise eine Hochwasserwarnung.

Die wichtigste Nord-Süd-Autobahn der Westküste, die Interstate 5, war teilweise gesperrt. Der Wetterdienst warnte am Samstag weiter vor heftigem Regen und Gewitter in Teilen Südkaliforniens. In anderen Regionen galt eine Lawinenwarnung. Das Tief ziehe im Laufe des Wochenendes weiter nach Süden und verlagere sich dann in den Osten des Landes, hieß es weiter.