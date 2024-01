USA: Sechstes TV-Duell der Republikaner fällt flach

"Unsere Absicht war es, eine Debatte im Anschluss an die Vorwahlen in Iowa zu veranstalten", hieß es in einer Stellungnahme der Sender. "Aber wir wussten immer, dass dies von den Bewerbern und dem Ausgang des Rennens abhängen würde."

Bei der ersten Vorwahl der Republikaner in Iowa am Montag hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump einen klaren Sieg eingefahren. Den zweiten Platz in Iowa holte mit deutlichem Abstand Floridas Gouverneur, Ron DeSantis. Nikki Haley, einst US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, landete knapp dahinter an dritter Stelle. Der viertplatzierte Unternehmer Vivek Ramaswamy stieg noch in der Nacht aus dem Rennen aus und stellte sich hinter Trump.