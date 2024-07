Serienstar der 90er Trauer um Brenda: US-Schauspielerin Shannen Doherty ist tot

Trotzdem treffe sie Vorbereitungen, erzählte sie Anfang 2024 in ihrem Podcast. "Natürlich sollte man das Leben in vollen Zügen genießen, solange man lebt, aber für mich ist es der Krebs, der mich dazu gebracht hat, meine Prioritäten zu verändern und momentan ist meine Priorität meine Mutter." Für die wolle sie es so einfach wie möglich machen, mit dem Geschehen umzugehen. "Ich möchte nicht, dass sie sich um ganz viele Sachen kümmern muss. Ich möchte nicht, dass sie vier Lagerhallen voller Möbel hat", sagte Doherty. Deswegen habe sie begonnen auszumisten.

Sie verspürte wieder Hoffnung

Ende Juni erzählte sie erneut öffentlich, dass sie sich wieder einer Chemotherapie unterziehe. "Ich habe keine Ahnung, wie lange ich die Chemo machen muss. Ich habe keine Ahnung, ob es drei oder sechs Monate dauern wird", sagte die 53-Jährige in ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty". Sie verspüre aber zum ersten Mal seit Monaten wieder Hoffnung, da sich die Struktur ihrer Krebszellen verändert habe, erklärte Doherty noch.

Geboren wurde Doherty 1971 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Ihre Mutter besaß einen Schönheitssalon, ihr Vater arbeitete in der Finanzbranche. Doherty interessierte sich schon früh für die Schauspielerei und bekam bald erste kleine Rollen, unter anderem in der Serie "Unsere kleine Farm". 1990 schaffte sie dann als Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210" den Durchbruch. Sie und ihre Co-Stars wurden weltweite Superstars, doch der Serien-Konflikt zwischen der schwarzhaarigen Brenda und der von Jennie Garth verkörperten blonden Kelly übertrug sich auch auf das private Image der Schauspielerinnen.