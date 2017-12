USA Trump erfreut über Verabschiedung von Steuerreform im Senat

07:46 Trump erfreut über Verabschiedung von Steuerreform im Senat

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erfreut auf die Verabschiedung der Steuerreform im US-Senat reagiert. Der Senat habe die größte Steuersenkung in der Geschichte beschlossen, schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Gesetzentwurf der Republikaner hatte die zweite Kammer zuvor passiert. Nun muss das Repräsentantenhaus am Mittwochmorgen erneut darüber abstimmen. Es gilt aber als sicher, dass die Kammer das Paket erneut beschließt. Trump kündigte für diesen Fall eine Pressekonferenz an.

07:45 Mexikanischer Journalist bei Weihnachtsfeier erschossen

Mexiko Stadt - Ein mexikanischer Journalist ist auf der Weihnachtsfeier in der Schule seines Sohnes erschossen worden. Behörden zufolge stürmten Unbekannte die Schule im Bundesstaat Veracruz und schossen vor Kindern und Eltern auf den Mann. Veracruz gilt als einer der gefährlichsten Bundesstaaten für Journalisten. Reporter ohne Grenzen zufolge wurden vor dem aktuellen Fall in Mexiko im vergangenen Jahr elf Journalisten getötet.

07:44 Mann will Kamin löschen - und fängt Feuer

Bad Kleinen - Beim nächtlichen Versuch, einen Kamin zu löschen, hat sich ein Mann in Mecklenburg selbst angezündet. Der 31-Jährige wurde mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik in Lübeck gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach riss der Mann den mit Ethanol betriebenen Kamin von der Wand in seiner Wohnung in Bad Kleinen, als sich wegen heraustropfenden Brennstoffs eine Stichflamme bildete. Bei dem Versuch, den Kamin ins Badezimmer zu tragen und dort zu löschen, floss das Ethanol über den Körper des 31-Jährigen und entzündete sich.