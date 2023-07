USA Trumps Schwiegersohn wohl von Sonderermittler-Team befragt

Kushner habe vor einer Geschworenenjury ausgesagt, berichteten die "New York Times" und der US-Sender CNN unter Berufung auf nicht genannte Quellen. CNN berichtete darüber hinaus, dass die enge Vertraute und damalige Beraterin Trumps, Hope Hicks, ebenfalls befragt worden sei.

Trump glaubte laut Kushner tatsächlich an Wahlbetrug

Die "New York Times" berichtete, die Befragung von Kushner sei im Juni erfolgt. Sowohl in seiner als auch in der Befragung anderer Zeugen in den vergangenen Wochen sei es um die Frage gegangen, ob Trump in den Tagen nach der Wahl im Privaten eingeräumt habe, dass er verloren habe. Kushner habe ausgesagt, so die "New York Times unter Berufung auf eine Quelle, er habe den Eindruck gehabt, dass Trump tatsächlich glaubte, dass ihm der Wahlsieg "gestohlen" worden sei - sein Nachfolger Joe Biden also nicht rechtmäßig gewonnen habe.