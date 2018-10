USA US-Präsident Trump gibt Medien Mitschuld an Paket-Straftaten

Washington - Nach dem Fund mehrerer Rohrbomben-Päckchen an Politiker und Sympathisanten der oppositionellen US-Demokraten hat Präsident Donald Trump liberalen Medien eine Mitschuld gegeben. Sie vergifteten die Stimmung im Land, schrieb Trump auf Twitter. In den vergangenen Tagen waren an Prominente aus dem liberalen Lager Päckchen verschickt worden, die laut FBI vermutlich Rohrbomben enthielten. Unter den Adressaten waren auch der frühere US-Präsident Barack Obama, sowie der Trump-kritische Schauspieler Robert De Niro.