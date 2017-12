USA USA erkennen Jerusalem als Hauptstadt Israels an

Nachrichten-Ticker

03:04 USA erkennen Jerusalem als Hauptstadt Israels an

Washington - Die USA werden Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. US-Präsident Donald Trump werde diese Entscheidung im Laufe des Tages bekanntgeben und das Außenministerium mit den Vorbereitungen zum Verlegen der US-Botschaft nach Jerusalem beauftragen, verlautete am Abend aus dem Weißen Haus in Washington.

02:42 Dwayne Johnson wird mit einem Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles - Hollywood-Star Dwayne Johnson wird auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood mit einer Sternen-Plakette verewigt. Nach Mitteilung der Veranstalter soll der Schauspieler am 13. Dezember den 2624. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Der Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson, der zuletzt in "Baywatch" und "Fast & Furious 8" mitspielte, kommt kurz vor Weihnachten mit dem Fantasy-Abenteuer "Jumanji: Willkommen im Dschungel" in die Kinos.

02:00 Unicef: 17 Millionen Babys von hoher Luftverschmutzung betroffen

New York - Rund 17 Millionen Babys unter einem Jahr atmen einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef zufolge extrem schmutzige Luft ein. Diese Babys lebten in Regionen, in denen die Luftverschmutzung mindestens sechsmal höher als international festgelegte Standards sei, hieß es in dem in New York veröffentlichten Bericht. Mehr als drei Viertel dieser Babys leben in Südasien. 4,3 Millionen leben in Ostasien und der Pazifikregion. Die Schmutzstoffe würden nicht nur die Entwicklung der Lungen der Babys gefährden, sie könnten auch ihren Gehirnen langfristigen Schaden zufügen, heißt es bei Unicef.

01:56 Terroranschläge in Großbritannien verhindert - Auch gegen May?

London - Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Reihe von Terroranschlägen verhindert, darunter nach einem Medienbericht möglicherweise auch ein Attentat gegen Premierministerin Theresa May. Das berichtete der Sender Sky News. Der Plan hat demnach den Einsatz von Sprengstoff vor der Downing Street und einen anschließenden gezielten Angriff gegen May in dem Durcheinander vorgesehen. Zwei Männer seien festgenommen worden und würden heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Eine offizielle Stellungnahme zu dem Bericht von Sky News gibt es nicht.

01:42 Alle Verletzten nach Zugunglück bei Neuss geborgen

Meerbusch - Nach dem Zugunglück bei Neuss in Nordrhein-Westfalen sind jetzt alle Verletzten aus dem Zug geborgen worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Bundespolizei richtete eine Hotline für Angehörige ein. Bei dem Unfall waren am Abend fast 50 Menschen verletzt worden, als ein Regionalzug bei Meerbusch-Osterath auf einen Güterzug prallte und zum Teil entgleiste. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar.