New York - Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Strafprozess erneut für schuldig befunden worden - allerdings nur teilweise. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der heute 73-Jährige schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe, teilte das Gericht in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge mit. In einem weiteren Anklagepunkt befanden ihn die Geschworenen nicht schuldig, in einem dritten Anklagepunkt konnten sie sich noch nicht einigen.