Geheimdokumente Berichte zu neuen Dokumentenfunden bei Biden

Erst am Montag war öffentlich geworden, dass Biden geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in seinen privaten Büroräumen im Penn Biden Center in der Hauptstadt Washington aufbewahrt hatte. Die Unterlagen waren im November kurz vor den Zwischenwahlen entdeckt worden - Medien machten dies schließlich öffentlich. Daraufhin hätten Biden-Mitarbeiter weitere Orte nach Regierungsdokumenten durchsucht, berichtete der Sender CNN über die neuerliche Entdeckung. Dabei sei die zweite Tranche gefunden worden.

Das Weiße Haus schweigt

Am Mittwoch wich das Weiße Haus kritischen Fragen zu dem ersten Fund aus und verwies auf laufende Untersuchungen des Justizministeriums. Sprecherin Karina Jean-Pierre beantwortete während einer Pressekonferenz keine Fragen dazu, wer die Unterlagen in Bidens Büro gebracht hatte oder ob weitere Dokumente gefunden wurden. Auch gab sie keine Auskunft darüber, wann Biden von dem Fund erfahren hatte und ob derzeit an anderen Orten nach möglichen weiteren Dokumenten gesucht werde. Sie werde nicht über das hinausgehen, was Biden zu dem Fall bereits mitgeteilt hatte, wiederholte die Sprecherin im Verlauf der Pressekonferenz immer wieder, wie der Sender CNN berichtete.