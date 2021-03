Utzenfeld Dank für gemeinsame Zeit

Utzenfeld. Die Feier fand aufgrund der Corona-Pandemie in sehr kleinem Rahmen in der Turnhalle in Utzenfeld statt. Die Kinder überreichten passend zu einem Lied Selbstgebasteltes und ein kleines Blumengeschenk. Die neue Leiterin Jessica Müller bedankte sich im Namen der Kinder und Erzieherinnen für die gemeinsame Zeit und das Engagement, ebenso der Elternbeirat im Namen der Eltern.

Bürgermeister Harald Lais erinnerte an die Anfänge und verabschiedete Gisela Schmidt mit den besten Wünschen in den Ruhestand. Alle hoffen, dass es im Sommer möglich sein wird, eine gebührende Abschiedsfeier nachzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung zur Verabschiedung.