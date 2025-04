Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Utzenfeld erinnerte Vorsitzende Felicitas Redling an das Doppelkonzert mit dem Musikverein Harmonie Reiselfingen und das Konzert in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Schönau als Höhepunkte. Inklusive Proben traf man sich insgesamt 63 Mal zum Musizieren, heißt es im Bericht des Vereins.