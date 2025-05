Utzenfeld: Ein Fest für ein blühendes Dorf

So behandelte Führe „Vo de Sekte mit de gesenkte Chöpf“ das überall beobachtbare Glotzen ins Handy. In „Mir häns doch so guet g’meint“ geht es um die übertriebene elterliche Fürsorge, Enttäuschungen während der Pubertät und die Gedanken darüber, dass doch noch etwas aus dem Kind wird. „Google weiß b‘scheid“ zeigt die Schattenseiten der datensammelnden Techkonzerne auf und in „Brett vor‘m Chopf“ geht es um Verschwörungstheorien.

Plädoyer für den Dialekt

Ein besonderes Plädoyer hielt Führe für die Erhaltung des alemannischen Dialekts mit der Aufforderung, doch mit seinen Kindern alemannisch zu sprechen. Nicht nur, um das Kulturgut Dialekt zu erhalten, sondern auch weil wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, dass dialektsprechende Menschen auch über bessere sprachliche Fähigkeiten beim Sprechen von Hochdeutsch verfügten.

Vereine präsentierten sich

Im gemütlichen Teil der Veranstaltung gab es neben der Möglichkeit, sich bei Essen und Getränken bei den Vereinen zu informieren, auch Stehtische, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Drumherum präsentierten sich die Vereine: Die in Sachen Narrenbaum erprobte Narrenzunft stellte einen Hallen-Maibaum auf, die Landfrauen stellten Herzkissen aus, die sie für das Elisabethen-Krankenhaus zur Druckentlastung und Patientenaufheiterung herstellen, der Sportverein hatte Requisiten wie einen alten Eisstock oder historische Trikots ausgestellt, der Musikverein gab Einblicke in seine lange Vereinshistorie und bewirtete, die Narrenclique bot ein Ratespiel an.