Utzenfeld Ein klangvoller Sommerabend mit dem Duo „Steffi & Salz“ und Alpensicht

Und wenn Steffi Lais, die neben den lauten, kraftvollen Tönen auch die leisen und zarten beherrscht, mit sanfter Stimme „And it won’t take much, just what we need“ aus Andreya Triana Song „That’s Alright With Me“ zitiert, wird ihr wohl das ganze Publikum zugestimmt haben.

Mit kleinen Snacks, einem kühlen Radler, Eis und Getränken von der Bar vergehen die zwei Stunden wie im Flug. Danach leert sich der Hof ziemlich zügig, immerhin müssen die allermeisten zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto noch ihren Rückweg ins Tal antreten. Am 9. September ist das Duo übrigens im Hof des Nellie Nashorn in Lörrach zu hören. Foto: Zoë Schäuble