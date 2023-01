Utzenfeld In Utzenfeld steht jetzt der Narrenbaum

Die 20 Utzenfelder Baumsteller – und zwei Baumstellerinnen – hievten die knapp 20 Meter lange Fichte in rund zweimal 20 Minuten erfolgreich ins vorgesehene Loch vor der Gemeindehalle in Utzenfeld. Am verregneten Sonntagmittag kamen einige Zuschauer, um dem Spektakel beizuwohnen. Mit vier sogenannten Schwalben wurde der Stamm immer höher gestemmt, eine gewaltige Kraftanstrengung, die den Akteuren aber offensichtlich trotz allem Spaß machte. Bammert Severin Lais gab routiniert seine Anweisungen, und nach einigen „Und – hopp“ stand der beeindruckende Narrenbaum an Ort und Stelle.