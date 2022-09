Utzenfeld In zehn Jahren ist vieles zusammengewachsen

Mit Beispielen aus verschiedenen Lebensbereichen wie Musik, Beruf, Technik, Kunst, Natur oder im kirchlich-caritativen Bereich verwies Pfarrer Löffler auf die Vielfalt der Talente, die Menschen besitzen und wie sie eingesetzt werden. Er rief dazu auf, die Talente mutig zu nutzen und insbesondere auch bei der Jugend zu entdecken und zu fördern. „Legen wir nicht die Hände in den Schoß, gehen wir nicht zur Passivität über, sondern tun wir, was in unseren Kräften steht, was in unseren Möglichkeiten liegt, im zwischenmenschlichen und auch im kirchlichen Bereich“, appellierte er an die Besucher. Mit Blick auf die Zukunft der Seelsorgeeinheit schloss Löffler seine Predigt mit den Worten: „Möge uns allen und auch unserer katholischen und evangelischen Kirche ein guter Weg in die Zukunft geschenkt werden, in der wir über Berg und Tal unterwegs sind, Christus nicht aus dem Blick verlieren und als Menschen zusammengeführt werden“.