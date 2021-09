Utzenfeld Kein Bürgermeister war in Utzenfeld länger im Amt

Utzenfeld (gni). „Du bist der Spitzenreiter in Utzenfeld“, sagte Bürgermeister Martin Wietzel zu seinem Vorgänger Harald Lais bei dessen feierlicher Verabschiedung am Samstag vor 100 Gästen. 24 Jahre in diesem Amt, das habe noch keiner geschafft, hatte Wietzel bei seiner Recherche in den Chroniken der Gemeinde herausgefunden. Wie beliebt der Praktiker Lais in Utzenfeld war, wurde bei der Feier in der Gemeindehalle deutlich.