Utzenfeld Kicken bis tief in die Nacht

Bei angenehmen Sommertemperaturen starteten die sieben Mannschaften in der Gruppenphase „Jeder gegen Jeden“. Gegen Mitternacht fanden dann die Platzierungsspiele statt. Die Ergebnisse: Als 7. beendeten die Old Stars, als 6. der FC Bulgaria, als 5. Germania Biershot, als 4. Stella Azzura und als 3. der 1. FC Macher das Turnier. Im Endspiel standen sich die SZ Präg und Hababam (auf dem Bild) gegenüber, wobei es lange nach einem 0:0 aussah. „Bei diesem hochklassigen Finale konnte dann die SZ Präg kurz vor Schluss nach einem Freistoß den Führungstreffer erzielen“, so die Veranstalter der SpVgg Utzenfeld. Obwohl Hababam danach alles versuchte, noch den Ausgleich zu erzielen, ging am Schluss die SZ Präg als Turniersieger vom Platz. Die vielen Besucher und die Spieler vergnügten sich noch bis spät in die Morgenstunden bei Speis und Trank, am Bierbrunnen oder in der Bar. Foto: zVg