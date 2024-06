Das Nachtgrümpelturnier der Sportvereinigung Utzenfeld zog wieder einmal Sport- und Festbegeisterte aus der gesamten Region an, teilt der Verein mit. Unter teilweise klarem Sternenhimmel gespickt mit ein paar harmlosen Schauern und in einer mitreißenden Atmosphäre traten insgesamt acht Mannschaften gegeneinander an. Das Turnier dauerte bis in die spät Nacht, wobei jede Begegnung voller Spannung gewesen sei. Hervorzuheben sei dass die Schiedsrichter und die Turnierleitung Tobias Laile und Walter Karle mit den Begegnungen wenig Mühe hatten, weil bei allen „Fair Play“ angesagt war. Als Turniersieger ging das Team Atzenbach gegen die Old Stars hervor. Dritter wurde Stella Azzuro, Vierter der 1. FC Macher und Fünfter Germania Biershot. Jede Mannschaft bekam einen Preis. Die Feuerwehr trat im Gaudi-Turnier, unter anderem wurde hier mit einem Softball und einem Mini-Ball gekickt, gegen FC Knapp Danebe an.