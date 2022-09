Utzenfeld Lärm Einhalt gebieten

Wie alle Mühlen mahlen auch die Mühlen der Verkehrsbehörden langsam. Und sie kochen auf Sparflamme, wenn‘s darum geht, Geld fürs Wohl der Bevölkerung auszugeben. Das erfuhr Wietzel, als er sich beim Landratsamt nach Fördermitteln erkundigte. Jedenfalls wurde ihm mitgeteilt: „Das Land hat in diesem Jahr kein Förderprogramm zur Beschaffung von Lärmanzeigen aufgelegt.“ Doch auch in diesem Fall stirbt die Hoffnung zuletzt. Der Landkreis hat nämlich ein Hintertürchen offengelassen und dem Bürgermeister mitgeteilt: „Nach der aktuellen Bewertung/Messung durch das Land Baden-Württemberg dürfte im Fall Utzenfeld – B 317 genug dafür sprechen, das gemeinsame Budget für betroffene Gemeinden zur Beschaffung in Anspruch zu nehmen.“ Das Landratsamt stellte der Gemeinde „eine gemeinsame Beschaffung“ in Aussicht und kündigte ein „Fifty-Fifty“ an. Der Kreis werde zudem die Versicherungskosten tragen, die Kosten für den Datentransfer jedoch blieben an der Gemeinde hängen. Und die Montage der Masten müsse der Werkhof ebenso wie die Auswertung der Daten übernehmen, während die Erstinstallation durch die Herstellerfirma erfolge.