Utzenfeld Netzwerken und sich austauschen

Das Format „Unternehmertreff“ wird nach der Veranstaltung im oberen Wiesental auch in weiteren Gesellschafterkommunen der WSW stattfinden. „Als Wirtschaftsförderung ist es uns ein großes Anliegen, Unternehmen, Institutionen und Organisationen unserer Region zu vernetzen und Plattformen für einen konstruktiven Austausch zu bieten. Das Teilen von Wissen und Erfahrungen ist einer der Erfolgsfaktoren, um sowohl einzelne Unternehmen als auch die gesamte Region zukunftssicher zu gestalten und weiter voranzubringen“, so Maas. Eine Stärke der WSW sei ihr umfangreiches Netzwerk – sowohl in der Region als auch überregional verfügt die WSW über sehr gute Kontakte und hat kann so bei Bedarf an entsprechende Stellen, Personen und Experten vermitteln, heißt es in der Mitteilung. Interessierte Unternehmen können sich über die Webseite der WSW zum Unternehmertreff anmelden: www.wsw.eu/termine.