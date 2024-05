Ein 75-jähriger Autofahrer war am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der B 317 von Schönau kommend in Richtung Todtnau unterwegs und kam ausgangs einer Kurve, kurz nach der Abzweigung nach Utzenfeld, nach rechts von der Fahrbahn in einen Grünstreifen ab. Dann touchierte er eine Felswand und das Auto kippte auf die linke Fahrzeugseite, teilt die Polizei mit. Ersthelfer konnten den 75-Jährigen aus seinem Auto befreien. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in die Uniklinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Bergwacht im Einsatz. Der Sachschaden beträgt 30 000 Euro. Im Zeitraum zwischen 14 bis 17 Uhr war die Bundesstraße voll gesperrt, der Verkehr wurde über Utzenfeld umgeleitet.