Utzenfeld Zwei Tage große Sause und Musik zum Jubiläum in Utzenfeld

Vollgasnacht in Tracht

Am Samstag, 24. Juni, gibt der Musikverein Freiburg-Hochdorf um 19.30 Uhr den Festauftakt. Um 21.30 Uhr beginnt die „Vollgasnacht in Tracht“ mit „Ob8Blech“. Der Vorverkauf dafür läuft bereits bei der Bäckerei Gutmann in Utzenfeld, Schönau und Todtnau sowie per E-Mail an 110jahremvu@gmail.com. Im Vorverkauf kosten die Tickets für den Abend zwölf Euro, an der Abendkasse kosten sie 14 Euro.

Zeltfest wie ammig

Der Sonntag, 25. Juni, steht unter dem Motto „Zeltfest wie ammig“. Der Musikverein Merdingen gibt um 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert, um 13.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle Hinterzarten, um 14.30 Uhr der Musikverein Oberbergen und um 16 Uhr der Musikverein Inzlingen. Anschließend findet die Auslosung der Tombola statt.