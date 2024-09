Utzenfelde Dorffest: Alte Handwerkskultur wird wieder erlebbar

Den Auftakt machte Bürgermeister Martin Wietzel mit dem Fassanstich. Er verhinderte trotz eines widerspenstigen Fasses einen „Nassanstich“. Kulinarische Verwöhnmomente boten die verschiedenen Vereine. So gab es Wurstsalat und Tafelspitz bei der Feuerwehr, Gegrilltes beim Musikverein, Sandwiches in getoastetem Brot bei den Landfrauen, eine Bar und eine Kaffeestube mit 40 Torten und Kuchen bei der Narrenzunft, Pizza und Flammkuchen bei der Narrenclique Utzenfloo und den Bierbrunnen der Sportvereinigung Utzenfeld.

Musikalisch unterhielten am ersten Tag die Musikkapelle Rulfingen aus dem Landkreis Sigmaringen, gefolgt von der Partyband „Wälderwahn“. Am Vormittag des zweiten Tags untermalten die Stadtmusik Schönau, am Nachmittag der Musikverein Todtmoos-Weg das Fest.